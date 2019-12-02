Павлюченкова потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова в обновленном рейтинге WTA опустилась с 30-й на 31-ю строчку. Это лучшая позиция среди россиянок.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA. 2 декабря

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935...

31 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

42 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...

69 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

91 (91). Виталия Дьяченко (Россия) — 713...

95 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 695.