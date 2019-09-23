Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на пять позиций в WTA и теперь занимает 36-е место, которое является лучшим результатом из всех российских теннисисток.

На прошлой неделе Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке, но уступила в нем 21-летней японке Наоми Осаке. Однако выступление в турнире позволило ей набрать 305 рейтинговых очков.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло и первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738...

36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1490...

39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...

43 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270...

45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...

55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...

66 (76). Анна Блинкова (Россия) — 927...

69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...

73 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 873...

94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.