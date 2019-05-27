Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 27 мая

1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 3525

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 3271

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 2961

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 2711

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2289

6 (6). Эшли Барти (Австралия) – 2175

7 (7). Симона Халеп (Румыния) – 1897

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757

9 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 1620

10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 1377…

30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 708...

45 (43). Екатерина Александрова (Россия) – 571…

47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) – 559...

55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) – 453...

60 (58). Вера Звонарева (Россия) – 425...

74 (70). Анна Блинкова (Россия) – 385...

79 (74). Дарья Касаткина (Россия) – 372...

83 (79). Мария Шарапова (Россия) – 355...

90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) – 336...

93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) – 334

​* – положение в предыдущем рейтинге