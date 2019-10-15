Павлюченкова обыграла седьмую «сеяную» Саккари, определились все участницы 2-го круга «ВТБ Кубка Кремля»
15 октября 2019, 22:37
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Во втором круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой.
Таким образом, определились все участницы второго круга турнира. Помимо Павлюченковой и Грачевой, Россия будет представлена Вероникой Кудерметовой (соперница — украинка Элина Свитолина), Анной Калинской и Екатериной Александровой (сыграют между собой).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7) — 5:7, 6:1, 6:3
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