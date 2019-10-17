Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченкова обыграла Грачеву во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»

17 октября 2019, 22:35
Теги:

Во втором раунде турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» в Москве российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Варвару Грачеву (5:7, 6:4, 6:2). В 1/4 финала ее соперницей станет еще одна россиянка Вероника Кудерметова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир