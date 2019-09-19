Павлюченкова на турнире в Осаке победила вторую сеяную Бертенс

Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Осаке (Япония) обыграла голландку Кики Бертенс (6:1, 7:5), которая была посеяна под вторым номером. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.

За право выйти в полуфинал Павлюченкова сразится с японкой Мисаки Дои.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия, 2) — 6:1, 7:5