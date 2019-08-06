Остапенко и Гергес – во втором раунде турнира в Монреале

Елена Остапенко из Латвии успешно стартовала на турнире в Монреале (Канада). В первом круге она обыграла француженку Каролин Гарсию – 6:3, 6:3. В параллельной встрече немка Юлия Гергес в трех сетах одолела словенку Полону Херцог – 6:3, 1:6, 7:6 (7:5).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елене Остапенко (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 6:3

Юлия Гергес (Германия) – Полона Херцог (Словения, Q) – 6:3, 1:6, 7:6 (7:5)