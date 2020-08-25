Осака, Ястремская, Азаренко и Соболенко вышли в третий раунд турнира в Нью-Йорке

На турнире WTA в Нью-Йорке (США) завершились матчи второго раунда. В следующую стадию пробились японка Наоми Осака, украинка Даяна Ястремская, представительница Туниса Онс Жабер, а также белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Кэтрин Беллис (США, Q) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5

Наоми Осака (Япония, 4, WC) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 16) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис) — Мэдисон Кис (США, 7) — 6:4, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 7:6 (10:8)