Осака, Ястремская, Азаренко и Соболенко вышли в третий раунд турнира в Нью-Йорке
06:48
На турнире WTA в Нью-Йорке (США) завершились матчи второго раунда. В следующую стадию пробились японка Наоми Осака, украинка Даяна Ястремская, представительница Туниса Онс Жабер, а также белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Кэтрин Беллис (США, Q) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5
Наоми Осака (Япония, 4, WC) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
Даяна Ястремская (Украина, 16) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Онс Жабер (Тунис) — Мэдисон Кис (США, 7) — 6:4, 6:1
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 7:6 (10:8)