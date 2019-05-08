Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в следующий раунд турнира WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах белоруску Александру Соснович – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В четвертьфинале 21-летняя Осака сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Катерина Козлова (Украина).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:2, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...