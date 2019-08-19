Осака сохранила лидерство в рейтинге WTA, Кузнецова поднялась на 62-е место
Опубликована новая версия рейтинга WTA.
Лидерство сохранила японка Наоми Осака. На втором месте австралийка Эшли Барти. Третьей идет чешка Каролина Плишкова.
Лучшей среди россиянок на данный является Дарья Касаткина — 42-е место. В топ-100 пробилась Светлана Кузнецова, которая поднялась с 153-го места на 62-е.
Рейтинг WTA
19 августа
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4492
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4485
7 (5). Кики Бертенс (Голландия) — 4325
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3320.
10 (18). Мэдисон Кис (США) — 3267
42 (41). Дарья Касаткина (Россия) — 1330
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1273
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1180
51 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 1074
60 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969
62 (153). Светлана Кузнецова (Россия) — 936
76 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 817
85 (84). Вера Звонарева (Россия) — 700
87 (97). Мария Шарапова (Россия) — 696
93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664
98 (96). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630