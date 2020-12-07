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Осака признана спортивной личностью года по версии Sports Illustrated

7 декабря 2020, 21:58
Наоми Осака. Фото usopen.org.
Наоми Осака. Фото usopen.org.
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Теннисистка Наоми Осака получила звание «Спортивная личность года» по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

Помимо нее за награду боролись Леброн Джеймс (баскетбол), Брианна Стюарт (баскетбол), Патрик Махоумс (американский футбол) и Лорен Тардифф (американский футбол).

В 2020 году Осака стала чемпионкой US Open, а также первой за 25 лет победительницей этого турнира, которой удалось отыграться после проигранного первого сета.?

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