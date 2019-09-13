Осака прекратила сотрудничество с тренером Дженкинсом

Японка Наоми Осака прекратила сотрудничество с тренером Джермейном Дженкинсом, с которым работала с февраля. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Twitter.

— Хочу сообщить, что мы с Джермейном больше не будем работать вместе. Я очень благодарна за время, проведенное вместе, и за то, чему я научилась на корте и вне его. Но чувствую, что сейчас правильное время для перемен. Очень признательна. Спасибо за все, — написала Осака.