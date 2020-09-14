Осака после победы на US Open поднялась на третью строчку рейтинга WTA

WTA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Японка Наоми Осака после победы на US Open поднялась с девятой на третью строчку. Финалистка турнира Виктория Азаренко стала 14-й ракеткой мира.

Лучшая из россиянок стала Екатерина Александрова, которая опустилась с 29-й на 31-ю позицию.

Обновленный рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356.

3 (9). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

5 (4). София Кенин (США) — 4700.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

9 (8). Серена Уильямс (США) — 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

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31 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...

38 (34). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388...

65 (62). Анна Блинкова (Россия) — 984...

74 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

91 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 759...

94 (102). Варвара Грачева (Россия) — 746.