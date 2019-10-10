Осака откажется от гражданства США ради выступления в Токио-2020 за Японию

Третья ракетка мира японка Наоми Осака готова отказаться от американского гражданства, чтобы представлять Японию в Токио-2020, сообщает AFP.

Мать теннисистки — из Японии, а отец — из Гаити. Осака получит японское гражданство до своего 22-го дня рождения на следующей неделе, момента, до которого по законодательству Японии, необходимо выбрать одно гражданство.

Осака выиграла US Open в 2018 году, а также стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2019.