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Осака откажется от гражданства США ради выступления в Токио-2020 за Японию

10 октября 2019, 15:14
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Третья ракетка мира японка Наоми Осака готова отказаться от американского гражданства, чтобы представлять Японию в Токио-2020, сообщает AFP.

Мать теннисистки — из Японии, а отец — из Гаити. Осака получит японское гражданство до своего 22-го дня рождения на следующей неделе, момента, до которого по законодательству Японии, необходимо выбрать одно гражданство.

Осака выиграла US Open в 2018 году, а также стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2019.

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