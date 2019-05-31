Осака останется первой ракеткой мира по итогам Roland Garros

Японка Наоми Осака останется лидером рейтинга WTA по итогам турнира "Большого шлема" Roland Garros.

Обойти первую ракетку мира могли чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Ангелик Кербер. Квитова снялась до начала турнира, а Бертенс — по ходу матча второго круга со словачкой Викторией Кужмовой. Кербер в первом круге проиграла россиянке Анастасии Потаповой. Плишковой нужно было дойти до финала, но она в третьем круге уступила хорватке Петре Мартич.

Осака возглавила рейтинг после завоевания титула на Australian Open в январе 2019 года.