Осака обыграла Риске в третьем раунде турнира в Пекине

В матче третьего раунда турнира WTA в Пекине (Китай) японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Элисон Риске (6:4, 6:0). В 1/4 финала она сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) — Дженифер Брэди (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 4) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:0