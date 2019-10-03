Осака обыграла Риске в третьем раунде турнира в Пекине
3 октября 2019, 11:10
В матче третьего раунда турнира WTA в Пекине (Китай) японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Элисон Риске (6:4, 6:0). В 1/4 финала она сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада) — Дженифер Брэди (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония, 4) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:0
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