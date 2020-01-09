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Осака обыграла Кенин и пробилась в 1/4 финала турнира в Брисбене

14:30

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Софию Кенин (6:7, 6:3, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале японка сыграет с победительницей пары Кики Бертенс (Голландия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 3) — София Кенин (США) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1

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