Осака обыграла Бертенс и вышла в полуфинал турнира в Брисбене
09:43
Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале турнира в Брисбене обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Осака сделала 4 эйса, совершила одну двойную ошибку и выиграла 3 брейк-пойнта из девяти. На счету Бертенс 12 эйсов, 3 двойных ошибки и 2 брейка из девяти.
В полуфинале японка встретится с победительницей пары Алисон Риск — Каролина Плишкова.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 3) — Кики Бертенс (Голландия, 6) — 6:3, 3:6, 6:3
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