Осака надеется, что вскоре люди перестанут обсуждать ее расставание с тренером

Японская теннисистка Наоми Осака выразила надежду, что вскоре общественность перестанет обсуждать ее расставание с тренером Сашей Бажиным. О расставании с ним она объявила 12 февраля, однако не стала уточнять причины решения.

- Надеюсь, что со временем люди перестанут говорить обо мне и Бажине, - приводит официальный сайт тура слова Осаки. - Сейчас это главная теннисная новость. Такое ощущение, что люди все время пристально смотрят на меня. Думаю, что до сих пор не понимаю, в каком положении нахожусь. В прошлом году я и близко не была так высоко в рейтинге. Люди не обращали внимания на меня. Это меня устраивало.

Напомним, Осака уступила француженке Кристине Младенович во втором круге турнира WTA в Дубае - 3:6, 3:6.