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Организаторы надеются на участие Шараповой в St. Petersburg Ladies Trophy

8 января 2020, 15:42
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Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев надеется, что на нем сможет сыграть российская теннисистка Мария Шарапова. В прошлом году на этом турнире Шарапова дошла до второго круга и снялась из-за травмы плеча.

— В прошлом году наш турнир был отмечен как лучший в своей категории, — цитирует ТАСС Медведева. — Поэтому сейчас мы готовимся еще усерднее и уверены, что предстоящий турнир будет еще лучше. Уже сейчас понятно, что будет очень сильный состав участников.

Участие Шараповой? Мы находимся в процессе, надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 8 по 16 февраля.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7478421

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