Определились последние участницы итогового турнира WTA в парном разряде

Последние две путевки на итоговый турнир WTA в парном разряде достались паре Анна-Лена Гренефельд/Деми Схюрс (Германия/Нидерланды), а также чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии.

Ранее на соревнования в парном разрядеотобр Элизе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия), Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия), Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция), Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай), Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) и Латиша Чан/Чжань Хаоцин (Тайвань).

Турнир пройдет в Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. А его призовой фонд составит рекордные 14 миллионов долларов.