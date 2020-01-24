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Онс Жабер — о победе над Возняцки: «Для меня было честью делить корт с ней»

08:54
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Тунисская теннисистка Онс Жабер, выбившая в третьем раунде Australian Open Каролин Возняцки, прокомментировала последнее выступление датчанки на турнире.

Для Возняцки это последний матч в игровой карьере.

— Поздравляю Каролин с удивительной карьерой, — написала Жабер в Twitter. — Для меня было честью делить сегодня корт с вами. Ваш боевой дух всегда вдохновлял меня, и я желаю вам всего наилучшего в следующей главе вашей жизни. Вас будет не хватать, но я уверена, что мы еще увидимся.

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