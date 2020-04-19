Американка Серена Уильямс ответила на вопросы болельщиков в своем Instagram. Один из них спросил, почему она влюбилась в своего мужа Алексиса Оганяна. Он является сооснователем Reddit.

— Все просто, он меня хорошо кормил, — написала Уильямс.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. На ее счету 38 побед в турнирах «Большого шлема», а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).