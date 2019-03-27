"Олимпийское" платье Дементьевой было продано за 570 тысяч рублей на благотворительном аукционе

В минувшие выходные на кортах спортивно-развлекательного клуба "Мультиспорт" состоялся первый благотворительный турнир Open Heart Trophy, идейным вдохновителем которого стал Александр Медведев, президент ФК "Зенит" и генеральный директор питерских соревнований St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy.

Представители органов власти, российского бизнеса и профессиональные теннисисты объединились в пары, чтобы побороться за звание сильнейшего, но вместе с тем собрать средства, которые будут направлены в благотворительный фонд "Созидание" на оплату диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Места на пьедестале почета распределились следующим образом: Олег Каньков/Анастасия Фролова – 1-е место, Алексей Матвеев/Майя Кацитадзе – 2-е место, Владимир Кириллов/Валентина Ивахненко – 3-е место.

Кульминацией мероприятия стал аукцион. Среди лотов были разыграны счастливое теннисное платье Елены Дементьевой (именно в нем она выиграла Олимпийские Игры-2008), которое ушло с молотка за 570 тысяч рублей; ракетка двукратного обладателя Кубка Дэвиса Михаила Южного, подкрепленная двухчасовой тренировкой с мастером – за 700 тысяч рублей; перчатки хоккеиста Алексея Яшина; игровая майка баскетболиста Андрея Кириленко; челлендж с баскетболистом Алексеем Шведом, игровая майка и 4 билета на матч БК "Химки"; футбольный мяч с автографами игроков ФК "Зенит"; клюшка и игровая майка олимпийского чемпиона по хоккею Никиты Гусева.

В общей сложности дебютный благотворительный турнир "Open Heart Trophy" собрал около 9 миллионов рублей.