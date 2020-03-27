«Ограничиваю себя в туалетной бумаге». «Туалетная бумага кончилась». Бушар отжигает в Твиттере

Канадская теннисистка Эжени Бушар старается весело проводить время во время эпидемии коронавируса. Спортсменка находится на самоизоляции и развлекается шуточными сообщениями в Twitter.

19 марта: «Не жалуюсь, но карантин был бы веселее, если бы у меня был бойфренд».

22 марта: «Мой агент сообщил мне, что вы отправляете резюме с предложениями встречаться на email в моем профиле. Вам нужно остановиться!!!»

26 марта, ночь: «Ограничиваю себя тремя квадратиками туалетной бумаги за раз».

26 марта, день: «Когда понимаешь, что использовал последний рулон туалетной бумаги».

when u realize ur down to ur last roll of TP pic.twitter.com/JkuOqNr00T — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 25, 2020

26 марта, вечер: «Складываю белье, которое я начала стирать до карантина».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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