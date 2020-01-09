Обидчица Шараповой на турнире в Брисбене обыграла первую ракетку мира Барти

Американка Дженнифер Брэди во втором круге турнира в Брисбене (Австралия) обыграла местную спортсменку Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира. Ранее Брэди обыграла россиянку Марию Шарапову.

В четвертьфинале Брэди сыграет с победительницей противостояния Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 5).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США, Q) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)