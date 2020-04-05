Новый лайфхак от Возняцки: как пить газировку и есть попкорн без рук

Датская теннисистка Каролин Возняцки выложила новое видео в Instagram.

Возняцки повесила на шею кроссовки, в которые вложила бутылки с трубочками, а в капюшон пижамы положила попкорн.

— Многозадачность в мое воскресенье на карантине, — подписала видео Возняцки.

29-летняя датчанка завершила карьеру в январе 2020 года на Australian Open.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.