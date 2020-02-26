Новак Джокович: «Жаль, что Шараповой приходится заканчивать из-за травмы»

Серб Новак Джокович отметил, что российская теннисистка Мария Шарапова может гордиться собой.

Сегодня 32-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

— Я только что узнал эту новость. Могу ей аплодировать за все, чего она добилась, — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP. — Она заслуживает этого, она великолепный боец и предана своему делу. У нее огромное стремление преодолевать препятствия, особенно это касается последних пяти-шести лет, когда ее преследовали травмы. Она хотела вернуться на корт и играть на прежнем уровне. Ее психология чемпиона вдохновляет. Жалко, что приходится заканчивать из-за травмы. Тем не менее, у нее великолепная карьера, она может собой гордиться.