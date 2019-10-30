«Недолго, но здорово». Грустная Осака, покидающая Итоговый турнир WTA
30 октября 2019, 09:42
Третья ракетка мира японка Наоми Осака, снявшаяся с итогового турнира WTA в Шэньчжэне из-за травмы плеча, опубликовала в своем Twitter невеселую фотографию.
— Шэньчжэнь, это длилось недолго, но было здорово, — подписала Осака фотографию.
Место Осаки в Красной группе заняла Кики Бертенс.
Shenzhen it was short but sweet ??? pic.twitter.com/WtDjcWDTZW— NaomiOsaka??? (@Naomi_Osaka_) October 30, 2019
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