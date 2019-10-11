Наталья Вихлянцева: «За лидерство у нас борются три теннисистки: Павлюченкова, Александрова и Кудерметова»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от Кубка Кремля.

— Как оцениваете текущий сезон?

— Сезон, в принципе, хороший, — приводит слова Вихлянцевой официальный сайт турнира. — Конечно, были подъемы и спады. Трудно держать такой уровень, чтобы всегда все было хорошо и подряд были одни победы на протяжении всего сезона. Мне нравится, как идет мой сезон, остается всего пару турниров, на которых хочется выложиться на все сто процентов и оставить все свои силы. Потому что потом уже будешь готовиться к следующему сезону.

— В мужском теннисе сейчас сложилась настоящая русская тройка молодых перспективных игроков. А кого бы вы отнесли к женской русской тройке?

— Сейчас за лидерство у нас борются три теннисистки: Павлюченкова, Александрова и Кудерметова. Но в женском теннисе нет такой ярко выраженной тройки, как в мужском с ее лидером Даниилом Медведевым. Еще у них есть Женя Донской. А у девушек много игроков примерно одного уровня, некоторые стоят выше в рейтинге, но все же ярко выраженных лидеров пока что нет.