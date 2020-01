Наоми Осака: «Почему у меня всегда такое дурацкое выражение лица во время игры?»

Японская теннисистка Наоми Осака после одной из тренировок поделилась замечанием насчет своей внешности.

— Почему у меня всегда такое дурацкое выражение лица во время игры? — написала Осака в своем Twitter. — Почемууууууууу?

Why do I make such weird faces while I'm playing??? WHYYYYYYYYYYYYYYYY ??? pic.twitter.com/GMwSWPf8za