Мужчина, напавший на Квитову, приговорен к 11 годам тюрьмы

Суд в Чехии ужесточил наказание для мужчины, который напал на известную теннисистку Петру Квитову в ее доме в декабре 2016 года. Как сообщает AFP, после апелляции прокурора суд приговорил нападавшего к 11 годам тюрьмы. Предыдущий приговор — восемь лет. Представитель суда объяснил ужесточение наказания тем, что дело было переквалифицировано с учетом отягчающих обстоятельств.

Напомним, что мужчина проник в дом Квитовой, чтобы ограбить ее. Спортсменка вступила в борьбу с преступником, вооруженным ножом, и получила тяжелую травму руки, но смогла вернуться в теннис.