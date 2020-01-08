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Мужчина, напавший на Квитову, приговорен к 11 годам тюрьмы

8 января 2020, 15:57
Петра Квитова. Фото Reuters
Петра Квитова. Фото Reuters
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Суд в Чехии ужесточил наказание для мужчины, который напал на известную теннисистку Петру Квитову в ее доме в декабре 2016 года. Как сообщает AFP, после апелляции прокурора суд приговорил нападавшего к 11 годам тюрьмы. Предыдущий приговор — восемь лет. Представитель суда объяснил ужесточение наказания тем, что дело было переквалифицировано с учетом отягчающих обстоятельств.

Напомним, что мужчина проник в дом Квитовой, чтобы ограбить ее. Спортсменка вступила в борьбу с преступником, вооруженным ножом, и получила тяжелую травму руки, но смогла вернуться в теннис.

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