Мухова вышла в финал турнира в Сеуле
10:25
Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира в Сеуле. В полуфинале она была сильнее китаянки Ван Яфань — 7:6, 6:4.
Вторая финалистка турнира определится в противостоянии представительницы России Екатерины Александровой и Магды Линетт из Польши.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Мухова (Чехия, 3) — Ван Яфань (Китай, 8) — 7:6 (7:5), 6:4
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...