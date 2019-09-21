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Мухова вышла в финал турнира в Сеуле

10:25
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Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира в Сеуле. В полуфинале она была сильнее китаянки Ван Яфань — 7:6, 6:4.

Вторая финалистка турнира определится в противостоянии представительницы России Екатерины Александровой и Магды Линетт из Польши.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия, 3) — Ван Яфань (Китай, 8) — 7:6 (7:5), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/seoul/2019/

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