Мухова вышла в финал турнира в Сеуле

Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира в Сеуле. В полуфинале она была сильнее китаянки Ван Яфань — 7:6, 6:4.

Вторая финалистка турнира определится в противостоянии представительницы России Екатерины Александровой и Магды Линетт из Польши.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия, 3) — Ван Яфань (Китай, 8) — 7:6 (7:5), 6:4