Мугуруса вышла во второй круг US Open
1 сентября 2020, 19:52
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в первом круге US Open обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. 10-я ракетка мира сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки и взяла три из четырех брейк-пойнтов.
Во втором круге Мугуруса сыграет с победительницей матча Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 10) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, 6:4