Мугуруса вышла во второй круг US Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в первом круге US Open обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. 10-я ракетка мира сделала один эйс, совершила четыре двойные ошибки и взяла три из четырех брейк-пойнтов.

Во втором круге Мугуруса сыграет с победительницей матча Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 10) — Нао Хибино (Япония) — 6:4, 6:4