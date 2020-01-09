Мугуруса обыграла Дияс в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне
08:30
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс (6:4, 2:6, 6:4) в матче 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне (Китай).
Матч продолжался два часа и восемь минут. В полуфинале испанка сыграет с победительницей пары Ван Цян (Китай) — Екатерина Александрова (Россия).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:4, 2:6, 6:4
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