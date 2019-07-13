"Может, мне обратиться за помощью к Дональду Трампу?" Кузнецова не может получить визу в США

Россиянка Светлана Кузнецова, вылетевшая в первом круге Уимблдона-2019, не может получить визу в США на серию турниров. По словам спортсменки, в посольстве ей постоянно говорят, что ее дело на рассмотрении.

– Друзья, возник вопрос. С февраля жду визу в Америку на серию турниров... на все запросы ответ слышим один и тот же: "Ваше дело на рассмотрении". Забрать паспорт – не вариант . Кто как долго ждал визу, и как бы это все ускорить?, – написала Кузнецова в Instagram. – Может, мне обратиться за помощью к Дональду Трампу? Я правда хочу попасть на турниры в США.