Шестая ракетка мира чешка Петра Квитова, пропустившая турнир в Бронксе из-за последствий травмы, рассказала о возвращении на корт после совершенного на нее нападения.

— Не ожидала, что мне придется пережить такое, но из-за этого случая я надолго была опустошена, — приводит behindtheracquet в своем Instagram слова Квитовой. Нападавший отобрал у меня мою любовь — теннис. Я не хотела просто вернуться, я хотела вернуться на самый высокий уровень. Для меня это был вызов. Психологически мне очень помогла поддержка близких и тех, кого я не знала.

Мой взгляд на жизнь изменился, но желание побеждать каждый раз, когда я выхожу на корт, никуда не делось. Я хочу постоянно становиться лучше и работаю ради того, чтобы снова побеждать. Но я должна напоминать себе: неважно побеждаю я или проигрываю, я благодарна за то, что могу играть, ведь все это я могла потерять в один момент пару лет назад.

В декабре 2016 года злоумышленник проник в дом Квитовой и напал на нее с ножом. Спортсменка получила серьезные повреждения левой руки и психологическую травму. На корт она вернулась после курса лечения через полгода. Преступником оказался 54-летний наркоман.