Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

«Мне нравится играть здесь». Младенович — о выступлении на «Кубке Кремля»

16 октября 2019, 09:48
Теги:

Француженка Кристина Младенович после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:4, 3:6, 6:2 отметила, что ей нравится выступать в Москве.

— Большая победа, мне нравится выступать здесь, cпасибо за поддержку, — написала Младенович в Twitter.

Во втором круге турнира Младенович сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир