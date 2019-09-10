Младенович вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Китая (6:2, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Чжэнчжоу (Китай).

Также во второй раунд турнира вышла еще одна француженка Ализе Корне, обыграв в первом круге китаянку Лу Цзяцзин — 7:6 (7:1), 6:1.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция) — Дуань Инин (Китай, WC) — 6:2, 6:3

Ализе Корне (Франция) — Лу Цзяцзин (Китай, Q) — 7:6 (7:1), 6:1