Младенович вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
09:20
Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Китая (6:2, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Чжэнчжоу (Китай).
Также во второй раунд турнира вышла еще одна француженка Ализе Корне, обыграв в первом круге китаянку Лу Цзяцзин — 7:6 (7:1), 6:1.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 934 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция) — Дуань Инин (Китай, WC) — 6:2, 6:3
Ализе Корне (Франция) — Лу Цзяцзин (Китай, Q) — 7:6 (7:1), 6:1
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