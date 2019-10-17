Младенович вышла в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Француженка Кристина Младенович обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» — 7:5, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В четвертьфинале Младенович сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Анастасия Севастова (Латвия, 6) — 7:5, 3:6, 6:3