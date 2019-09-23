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Младенович проиграла Мартич в первом круге турнира в Ухане

09:54
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Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира в Ухане — 6:2, 6:2.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:2

Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США, Q) — 4:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока

Элисон Риске (США) — Катерина Козлова (Украина, Q) — 4:6, 6:3, 6:3

Кристина Макхэйл (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 14) — 4:6, 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, LL) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 4:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2019/

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