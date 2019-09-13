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Младенович пробилась в полуфинал турнира в Чжэнчоу

13 сентября 2019, 20:13
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Французская теннисистка Кристина Младенович стала последней полуфиналисткой турнира в китайском Чжэнчжоу. В 1/4 финала она победила Элину Свитолину из Украины в трех сетах.

За выход в финал Младенович поспорит с Петрой Мартич из Хорватии.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:4, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhengzhou/2019/11/2/

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