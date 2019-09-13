Младенович пробилась в полуфинал турнира в Чжэнчоу
13 сентября 2019, 20:13
Французская теннисистка Кристина Младенович стала последней полуфиналисткой турнира в китайском Чжэнчжоу. В 1/4 финала она победила Элину Свитолину из Украины в трех сетах.
За выход в финал Младенович поспорит с Петрой Мартич из Хорватии.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 934 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:4, 4:6, 6:3
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