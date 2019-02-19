19:52 19 февраля | Теннис — WTA

Младенович обыграла Осаку на турнире в Дубае

Обсудить
22

Француженка Кристина Младенович победила японскую теннисистку Наоми Осаку во второгом круге турнира WTA в Дубае - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

В матче третьего круга Младленович встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кристина Младенович (Франция) - Наоми Осака (Япония, 1) - 6:3, 6:3

В другом матче представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла сербскую теннисистку Ивану Йорович - 6:4, 6:0. В третьем круге она встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 
Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - Ивана Йорович (Сербия, Q) - 6:4, 6:0

Немка Ангелик Кербер обыграла представительницу Словении Далилу Якупович - 7:6 (7:4), 6:3. За выход в четвертьфинал она сразится с китаянкой Се Шувэй

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Ангелик Кербер (Германия, 5) - Далила Якупович (Словения, LL) - 7:6 (7:4), 6:3

Все о теннисе - здесь

Загрузка...
Материалы других СМИ