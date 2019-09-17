Младенович не смогла пробиться во второй круг турнира в Осаке
12:28
Француженка Кристина Младенович уступила японке Мисаки Дои в первом круге турнира WTA в Осаке — 6:1, 6:2.
В других встречах хорватка Донна Векич уступила француженке Каролин Гарсии — 7:5, 6:2, а а представительница Казахстана Юлия Путинцева — польке Катаржине Каве.
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мисаки Дои (Япония, WC) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:2
Донна Векич (Хорватия) — Каролин Гарсия
Мисаки Дои (Япония, WC) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:2
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