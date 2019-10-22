Милота дня. Возняцки с двухлетним племянником
22 октября 2019, 16:13
Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась в своем Twitter фотографией с двухлетним племянником.
— С днем рождения, мой маленький ангел! Мой племянник, мой крестный! Я не могу поверить, что тебе уже два года! Время летит! Я люблю вас! — подписала фотографию Возняцки.
Happy birthday my little angel!! My nephew, my God son! I can't believe you are already 2!! Time flies!! I love you!! ??? #family pic.twitter.com/UlQsAH03BX— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 22, 2019
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