Мертенс обыграла Саккари на WTA Elite Trophy

Бельгийка Элисе Мертенс обыграла гречанку Марию Саккари в матче группового турниира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 6:2, 3:6, 6:1. Ранее Бертенс обыграла хорватку Донну Векич, а Саккари проиграла в этой же группе Марии Саккари.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Роза»

Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:2, 3:6, 6:1