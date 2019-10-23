Мертенс обыграла Саккари на WTA Elite Trophy
23 октября 2019, 12:14
Бельгийка Элисе Мертенс обыграла гречанку Марию Саккари в матче группового турниира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 6:2, 3:6, 6:1. Ранее Бертенс обыграла хорватку Донну Векич, а Саккари проиграла в этой же группе Марии Саккари.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Роза»
Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:2, 3:6, 6:1
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