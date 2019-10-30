Мертенс и Соболенко обыграли представительниц Тайваня на Итоговом турнире WTA

Бельгийка Элисе Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграли представительниц Тайваня Чань Хаочин и Чань Латишу на групповом этапе Итогового турнира в Шэньчжэне в парном разряде — 7:6, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 49 минут.

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Красная группа

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 5) — 7:6, 6:4