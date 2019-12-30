Матчи Шараповой и Серены Уильямс — в списке лучших за последние десять лет
Матчи россиянки Марии Шараповой? с китаянкой Ли На, американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп? вошли в список главных противостояний в женском теннисе за 10 лет, информирует сайт WTA.
Топ-10 противостояний:
1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США). Личные встречи — 18-12
2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 7-2
3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7
4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 20-2
5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша). Личные встречи — 8-5
6. Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 6-5
7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3
8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5
9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5
10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2.