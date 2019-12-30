Матчи россиянки Марии Шараповой? с китаянкой Ли На, американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп? вошли в список главных противостояний в женском теннисе за 10 лет, информирует сайт WTA.

Топ-10 противостояний:

1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США). Личные встречи — 18-12

2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 7-2

3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7

4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 20-2

5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша). Личные встречи — 8-5

6. Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 6-5

7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3

8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5

9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5

10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2.