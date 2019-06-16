Мария Шарапова: "Турнир на Мальорке подходит для возвращения"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления. Соревнования станут для 32-летней спортсменки первыми после травмы, полученной на турнире в Санкт-Петербурге в январе.

– Турнир на Мальорке отлично подходит для тренировок, – цитирует Шарапову официальный сайт соревнований. – Здесь условия лучше, чем в Англии. Я не ощущаю давления от возвращения.

Я знаю, что от моего возвращения многого ожидают. Но я настроена более оптимистично, чем несколько месяцев назад.