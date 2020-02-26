Мария Шарапова: «Теннис был моей горой и вид с нее был невероятен»

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, подготовила эссе для Vanityfair, в котором подробно рассказала о своем решении.

— Всю карьеру вопрос «Стоит ли это того?» совершенно не имел смысла. В конце концов это всегда стоило того, — сказала Шарапова. — Моя сила духа всегда была моим самым сильным оружием. Даже если мой оппонент был физически сильнее, более уверенным в себе, да и просто был лучше, я могла победить и настойчиво этот делала.

Я никогда не думало о том, чтобы говорить о работе, об усилии или выдержке — каждый спортсмен и так понимает эту негласную жертву, которую нужно принести, чтобы достичь успеха.

Но так как я приступаю к своей следующей главе, я хочу чтобы каждый, кто мечтает достичь совершенства в чем-то, понимал, что сомнения и осуждения неизбежны. Вы потерпите неудачу сотни раз, а мир будет следить за этим. Примите это. Верьте в себя. Уверяю, что вы достигните цели.

Я отдала жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день. Я буду скучать по тренировкам и ежедневному распорядку. Вставать на рассвете, шнуровать сначала левую кроссовку, а потом правую, закрывать двери на корте перед первым ударом по мячу. Буду скучать по команде и тренерам. Буду скучать по моментам, когда мы с отцом сидели на скамейке на тренировке. По рукопожатиям после победы или поражения, по спортсменам — и неважно, знают ли они об этом или нет. Они подталкивали меня к тому, чтобы становиться лучше.

Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был наполнен долинами и окольными путями, но вид с этой горы был невероятен.

После 28 лет и пяти титулов «Большого шлема» я готова взобраться на другую гору, чтобы соревноваться в другом типе местности.

Мария Шарапова объяснила, почему завершила карьеру